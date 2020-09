OFICIAL! FCSB se intareste inainte de partida cu Slovan Liberec! Catalin Straton si un fundas central sunt ultimele achizitii ale ros-albastrilor

FCSB a facut doua transferuri de urgenta.

Catalin Straton (30 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB. Portarul si-a reziliat contratul cu Dinamo si a semnat cu echipa patronata de Gigi Becali.

”Ma bucur ca am sansa de a ajunge in curtea unui club cu o istorie atat de bogata. Sper sa reusim sa ne atingem toate obiectivele propuse in acest sezon”

Portarul in varsta de 30 de ani, care a mai evoluat, de-a lungul carierei, pentru FC Rapid Bucuresti, FC Vaslui, CS Universitatea Craiova, ACS Poli Timisoara si Dunarea Calarasi, s-a alaturat lotului sambata seara si va purta tricoul cu numarul 1.

De asemenea, fundasul central Stefan Cana (20 ani) a revenit din imprumutul de la FC Farul Constanta si a intrat in programul echipei de seniori.