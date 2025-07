Gigi Becali dă afară doi jucători de la FCSB după meciul cu Shkendija: "Ăsta e ordinul meu! Revin Edjouma și Băluță"

Convins că FCSB va avea o misiunea facilă la Skopje, Gigi Becali a avut o reacție dură după eșecul suferit marți seară. Finanțatorul campioanei a anunțat că Marius Ștefănescu și Ovidiu Perianu, intrați în minutul 63, nu vor mai juca la echipa sa.

Gigi Becali: "Perianu și Ștefănescu nu au ce să caute la FCSB. Vor reveni Edjouma și Băluță"



În locul lor, Becali anunță că vor reni în lot Malcom Edjouma și Alexandru Băluță, jucătorii care se aflau pe lista neagră și până azi erau trimiși să își caute alte echipe.



"Ce să trăiesc? Am tras niște concluzii. Legat de jucători. O să ne calificăm, bine că s-a întâmplat acum. Știu ce am de făcut. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. El e bine la antrenament, e super și îl bagi să joace. Dar nu are ce să caute la echipa asta. Nu fac scandal la echipă, v-am spus și gata!



Perianu nu are ce căuta la echipa asta, nici Ștefănescu. Mâine, ordinul meu va fi: Malcon Edjouma și Băluță, înapoi la echipă. Vor ieși Perianu și Ștefănescu.



Perianu ține locul aiurea în echipă. Dă-l încolo de meci retur, ne calificăm noi. Dar fotbalul nu merge așa", a spus Becali, la Digisport.

Returul dintre FCSB și Shkendija este programat miercuri, 30 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Națională din București.

Învingătoarea din duelul Shkendija - FCSB se califică în turul 3 preliminar UCL, unde va înfrunta câștigătoarea din dubla Shelbourne (Irlanda) - Qarabag (Azerbaidjan).

VIDEO Golul marcat de Shkendija în meciul cu FCSB