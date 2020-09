MM Stoica ii AVERTIZEAZA pe dinamovisti dupa transferul lui Straton: "A fost exact ce aveam nevoie! E dornic sa isi ia revansa!"

Catalin Straton (30 ani) a debutat in tricoul lui FCSB la meciul de pe teren propriu cu FC Arges, 3-0.

Fostul portar al lui Dinamo a fost trimis titular la doar doua zile de la anuntul transferului sau si a reusit sa faca un meci de senzatie, dandu-le peste nas celor de la Dinamo pentru ca l-au lasat sa plece.

Straton a intervenit decisiv la un sut puternic de-al oaspetilor aseara si a pastrat poarta FCSB-ului intacta.

Mihai Stoica a vorbit la PRO X despre transferul reusit de ros-albastri si a declarat ca nu intelege decizia oficialilor lui Dinamo, insa mutarea a fost una extrem de buna pentru FCSB.

"A fost exact ce aveam nevoie, a venit manusa. Nu am inteles cum Straton, care cel putin in ultimii doi ani, ca sa spun, cand Dinamo suferea, cu atatea probleme, Straton a inchis poarta. Acum a demonstrat ca este un portar matur. Declaratiile de acum 10-11 ani nu au niciun sens acum. Asa gandea atunci, era normal, era crescut la Rapid.

A fost mana cereasca, noi sa cautam un portar, am discutat cu Nita, am avut foarte multe discutii cu el, nu s-a putut. Dar Straton este cumva...ce s-a intamplat cu Balgradean. Am gasit liber un portar foarte bun si cu o varsta perfecta, care bineinteles ca e dornic sa isi ia cumva o revansa, nu cred ca a fost ok sa indepartezi un portar atat de bun si in forma", a spus Mihai Stoica la PRO X.