Asta e VAR-u' de la Giurgiu! :)) MM si stafful s-au catarat in tribuna ca sa vada faza. Moment genial in derby-ul FCSB - CFR

CFR si FCSB se intalnesc in derby-ul etapei a cincea din playoff.

In minutul 23 al derby-ului dintre FCSB si CFR, Andrei Miron s-a resimtit dupa un duel cu Billel Omrani, in urma caruia a calcat stramb si a fost nevoie de echipa medicala pentru a-l pune pe picioare. Faza a fost una care a provocat noi dubii pentru oficialii celor de la FCSB, care s-au catarat la tribuna oficiala pentru a vedea reluarea pe un televizor montat in acea zona.



Totusi, pe realuari s-a dovedit ca jucatorul CFR-ului nu a contribuit in niciun fel la accidentarea adversarului, chiar daca jucatorii si oficialii echipei conduse de Toni Petrea au protestat.

Din nefericire pentru bucuresteni, Miron nu a mai putut continua foarte mult si a parasit partida dupa 35 de minute, fiind inlocuit de Adrian Sut, mijlocas la inchidere, insa care poate evolua si pe postul de fundas central.