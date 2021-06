"Nu stau dupa el!" Stancu i-a pus termen lui Gigi Becali! Care a fost raspunsul patronului 

Gigi Becali vrea sa il transfere pe Bogdan Stancu la FCSB.

Patronul ros-albastrilor vrea sa isi intareasca echipa pentru sezonul urmator si a reusit deja cateva mutari importante. Andrei Cordea, Andrei Dumiter, Alexandru Cretu si Stipe Vucur sunt noile achizitii ale lui Becali, care isi doreste sa il transfere si pe Bogdan Stancu.

Presa din Turcia a anuntat ca atacantul roman se va intoarce in tara, dupa mai multi ani petrecuti in Super Lig, insa exista sanse sa ramana la Genclerbirligi, in functie de alegerile din club.

Gigi Becali a spus ca Stancu i-a dat si un termen pana la care ii va comunica decizia sa, insa reactia patronului a fost transanta.

"Stancu imi da raspunsul pe 15, eu nu stau dupa el. Nu stau eu pana pe 15 dupa el", a spus Gigi Becali pentru as.ro.