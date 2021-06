Becali isi va freca mainile de fericire! Unul dintre fotbalistii sai, in echipa turneului la Euro U21! E singurul roman din top 

Campionatul European de Tineret s-a incheiat, iar Germania a castigat trofeul.

La finalul turneului, observatorii UEFA au analizat prestatiile tuturor jucatorilor si au alcatuit un lot al celor mai buni fotbalisti. Cosmin Contra s-a aflat pe lista observatorilor UEFA, iar alaturi de el au mai ales si Bostjan Cesar, Dusan Fitzel, John Peacock si Tibor Sisa.

Desi a fost eliminata din faza grupelor, dupa ce a incheiat la egalitate de puncte cu Germania U21 si Olanda U21, nationala de tineret a Romaniei are un jucator in echipa turneului. Singurul fotbalist ales a fost Andrei Vlad, portarul care a avut prestatii extrem de bune in poarta 'tricolorilor mici'.

Echipa turneului:

Portari: Andrei Vlad (Romania), Marco Carnesecchi (Italia), Diogo Costa (Porugalia);

Fundasi: David Raum (Germania), Diogo Queiros (Portugalia), Nico Scholtterbeck (Germania), Mads Bech Sorensen (Danemarca), Perr Schuurs (Olanda), Victor Nelsson (Danemarca), Ridle Baku (Germania), Jorge Cuenca (Spania);

Mijlocasi: Fabio Vieira (Portugalia), Dani de Wit (Olanda), Gonzalo Villar (Spania), Vitinha (Portugalia), Niklas Dorsch (Germania), Denis Makarov (Rusia), Arne Meier (Germania);

Atacanti: Luka Ivanusec (Croatia), Lukas Nmecha (Germania), Jacob Bruun Larsen (Danemarca), Dany Mota (Portugalia), Javi Puado (Spania).