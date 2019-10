Anuntul momentului despre transferul lui Haland la Real Madrid. Ce scrie presa din Spania

Real Madrid vrea sa-l transfere pe tanarul Erling Haland, super golgheterul de la Salzburg!

Erling Haland a devenit cunoscut in toata lumea dupa debutul fantastic in Champions League, trei goluri in meciul cu Genk. Tanarul atacant norvegian in varsta de 19 ani a lovit si in poarta lui Liverpool si a ajuns la 18 goluri in primele 11 meciuri din noul sezon. Inevitabil, marile cluburi sunt cu ochii pe Haland, iar Real Madrid vrea sa-l aduca alaturi de tinerii sai, Rodrygo, Vinicius sau Kubo, scrie ziarul AS.



"Pretul lui Haland inca nu a luat-o razna!"

Cumparat de Salzburg cu 5 milioane de euro in 2018 de la Molde, Haland e cotat acum la 12 milioane de euro. Asta nu va dura mult daca jucatorul va continua sa marcheze, iar Real Madrid vrea sa profita de cota relativ mica a sa.

Pentru Haland insa este un interes enorm. Manchester United vrea sa i-l aduca lui Ole Gunnar Solskjaer, alaturi de care a lucrat la Molde. Tatal sau in schimba a jucat pentru Manchester City, care cauta oricand jucatori valorosi, de perspectiva, a scris recent presa internationala despre Haland.

"Haland se inspira de la Cristiano Ronaldo. A auzit ca mananca peste, asa face si el acum, e foarte atent la dieta", povestea tatal lui Haland.