Situatia REALA de la Astra! Alexa NU are clauza de reziliere, Astra va continua sa-l plateasca pana-si gaseste echipa

Dan Alexa a fost inlocuit cu Bogdan Andone dupa startul de sezon sub asteptari.

In acest moment, noul antrenor e in cantonament cu echipa la Curtea de Arges. Alexa inca nu si-a reziliat contractul cu Astra, care va continua sa-l plateasca in cazul in care partile nu ajung la o intelegere privind despartirea.

Alexa a fost degrevat de obligatii in privinta pregatirii echipei pana luni, cand va avea loc o noua runda de negocieri. Daca nici atunci nu se inchid actele, Alexa va primi lunar salariu de la Astra pana isi va gasi o noua echipa.

Dan Alexa a preluat-o pe Astra in vara dupa ce a retrogradat cu Dunarea Calarasi in liga a 2-a.