Teodora Sava, tânăra care a uimit la The Voice UK și a întors toate scaunele, va ajunge diseară pe scena de la Vocea României: „Înainte să cucerești Londra, hai să cucerim România”

Teodora Sava, tânăra care a uimit la The Voice UK și a întors toate scaunele, va ajunge diseară pe scena de la Vocea României: „Înainte să cucerești Londra, hai să cucerim România” Stiri
SPORT.RO
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Fie că vorbim de butonul A doua șansă, de cele de MUTE sau SuperBlock – toate vor fi folosite în această seară, de la 20:30, de către antrenorii de la Vocea României. Concurenții vor face scena să vibreze, iar pentru momentele lor, Tudor, Smiley, Irina, Theo Rose și Horia Brenciu se vor lupta cu tot ce au la îndemână: „Vreau să te felicit – eu sunt blocat, nu pot să mă mai bat pentru tine! În primul rând, bravo pentru alegere!”.

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Vocea RomanieiPro TV

Diseară o vom asculta și pe Teodora Sava, tânăra care săptămâna trecută a urcat pe scena The Voice UK, a întors toate scaunele și a decis să meargă mai departe cu will.i.am.

Astăzi ea va cânta pe scena de la Vocea României, iar Theo Rose e cea care o va recunoaște imediat pe concurenta alături de care a participat la concursuri în trecut: „Am un sentiment de mândrie acum că te văd aici, după atât timp. Ai devenit superbă ca voce, ca femeie, ca om. Mă emoționează prezența ta aici fiindcă știu cât de tare ai muncit, știu că ai plecat la Londra pentru visul tău. Meriți să răzbești între cei mai mari, unde e greu. Meriți ce e mai bun și sper ca oamenii să te vadă și cum ești ca om”, în timp ce Horia Brenciu îi va spune: „Înainte să cucerești Londra, hai să cucerim România”. Dacă va reuși să întoarcă scaunele și la Vocea României și care ar fi opțiunea ei de antrenor, aflăm în doar câteva ore.

Fantastic, omule! Sunt mare fan al vocii tale, mi-aș dori foarte tare să alegi să vii în echipa mea”, îi va spune Smiley unui concurent care va întoarce toate scaunele și va reuși să-i uimească pe antrenori, dar și să-i provoace să-și folosească din arme.

Cum va suna noua ediție de Vocea României, aflăm de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită în avans pe VOYO.

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