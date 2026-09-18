Teodora Sava, tânăra care a uimit la The Voice UK și a întors toate scaunele, va ajunge diseară pe scena de la Vocea României: „Înainte să cucerești Londra, hai să cucerim România”

Diseară o vom asculta și pe Teodora Sava, tânăra care săptămâna trecută a urcat pe scena The Voice UK, a întors toate scaunele și a decis să meargă mai departe cu will.i.am.

Astăzi ea va cânta pe scena de la Vocea României, iar Theo Rose e cea care o va recunoaște imediat pe concurenta alături de care a participat la concursuri în trecut: „Am un sentiment de mândrie acum că te văd aici, după atât timp. Ai devenit superbă ca voce, ca femeie, ca om. Mă emoționează prezența ta aici fiindcă știu cât de tare ai muncit, știu că ai plecat la Londra pentru visul tău. Meriți să răzbești între cei mai mari, unde e greu. Meriți ce e mai bun și sper ca oamenii să te vadă și cum ești ca om”, în timp ce Horia Brenciu îi va spune: „Înainte să cucerești Londra, hai să cucerim România”. Dacă va reuși să întoarcă scaunele și la Vocea României și care ar fi opțiunea ei de antrenor, aflăm în doar câteva ore.