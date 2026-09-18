„Va fi ultimul lui meci!” Apropiatul lui Marius Baciu, discurs fără menajamente: „Pleacă și dacă va câștiga”

FCSB a dezamăgit și în startul acestui sezon. Fosta campioană a fost eliminată din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar în SuperLiga nu a mai câștigat de patru etape. În acest context s-a vorbit intens despre o plecare a lui Marius Baciu din rolul de antrenor.

Vivi Răchită, discurs fără menajamente

Marius Baciu are un ultimatum la FCSB: dacă nu va câștiga cu Universitatea Craiova, va fi demis. Fosta campioană a adunat doar 12 puncte în primele 9 etape din SuperLiga, mult sub așteptări.

Valeriu Răchită îl cunoaște foarte bine pe tehnician, cei doi fiind colegi de echipă. Fostul fundaș central e de părere că Marius Baciu va pleca oricum de la FCSB, chiar dacă va obține cele trei puncte cu Universitatea Craiova. Motivul? Antrenorul s-a săturat de situația de la clubul patronat de Gigi Becali.

„Eu cred că va fi ultimul meci al lui Marius Baciu pe banca lui FCSB. Sunt zvonuri, nu știu dacă sunt adevărate, că Marius Baciu pleacă și dacă va câștiga cu Craiova pentru că s-a săturat să fie pus în postura de a spune ceva la conferința de presă, iar apoi să iasă patronul la TV și să spună cu totul altceva decât a spus el. Cred că a ajuns și Baciu la limita suportabilității și cred că va pleca”, a declarat Valeriu Răchită, potrivit Fanatik.