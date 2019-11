Marfa de export a lui Gigi Becali! Topul celor mai valorosi jucatori de la FCSB! Care este "perla" cea mai scumpa din lotul lui Vintila

Din articol Top 10 cei mai valorosi jucatori din lotul FCSB:

Top 10 cei mai valorosi fotbalisti de la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, ne-a obisnuit de-a lungul timpului cu vanzarea de jucatori in momentul in care cota acestora explodeaza datorita prestatiilor foarte bune pe care le au in meciuri. In acest moment, cel mai bine cotat fotbalist de la vicecampioana Romaniei este Dennis Man, care valoreaza 5,50 milioane de euro.

Dupa victoria in fata celor de la Sepsi, Gigi Becali a auntat ca Man va fi primul care va pleca de la echipa, fiind jucatorul pe care vrea sa obtina un sac de bani. A doua "bijuterie" a lui Becali este Cristi Manea, care insa nu este titular la FCSB, nereusind sa ii ia locul titularului de post, Valentin Cretu. Al treilea cel mai bine cotat fotbalist este Florinel Coman care este cotat in acest moment la 3,50 milioane de euro. Campioana Angliei, Manchester City, si-a manifestat interesul pentru Coman, insa Becali a spus ca primul care va pleca va fi Man, fiind multimit de prestatiile pe care le are acesta in ultima perioada.

"E posibil ca Man sa plece inainte de Coman. Nu pierde mingea niciodata, e un jucator de mare calitate. Sper sa nu se supere Coman. Pe Man trebuie sa iau bani. Joaca rapid, paseaza repede, nu ii sta niciun adversar in fata. Normal, Coman ar trebuie laudat, dar Man ma incanta", a spus Becali la finalul meciului cu Sepsi

Top 10 cei mai valorosi jucatori din lotul FCSB:



1. Dennis Man -5,50 milioane de euro

2. Cristi Manea - 4 milioane de euro

3. Florinel Coman - 3,50 milioane de euro

4. Florin Tanase - 2,80 milioane de euro

5. Bogdan Planic - 2,30 milioane de euro

6. Harlem Gnohere - 2,30 milioane de euro

7. Dragos Nedelcu - 1,50 milioane de euro

8. Lucian Filip - 1,50 milioane de euro

9. Cristi Balgradean - 1,50 milioane de euro

10. Bozhidar Chorbadzhiyski - 1,30 milioane de euro

Cotele sunt stabilite de site-ul de specialitate transfermarkt.com