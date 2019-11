Echipa U21 a turului sezonului regulat! Trei jucatori de la Viitorul si cate doi de la FCSB si Gaz Metan

Vezi ce jucatori tineri care au impresionat in prima parte a sezonului regulat.

Prima parte a sezonului regulat s-a incheiat de curand, asa ca putem trage linie si in privinta jucatorilor promovati datorita regulii U21. Printre cei inclusi in echipa primei parti de campionat se afla trei de la Viitorul, unul dintre principalii formatori de jucatori tineri din Liga 1, cate doi de la FCSB si Gaz Metan Medias, plus cate unul de la Chindia, FC Botosani, Astra si Craiova.

Primul „11”: MIHAI AIOANI (Chindia / 19 ani / 16 meciuri) - RADU BOBOC (Viitorul / 20 ani / 15m, 2g), ANDREI CHINDRIS (FC Botosani / 20 ani / 15m, 1 g), CONSTANTIN DIMA (Astra / 20 ani / 12m), MIHAI VELISAR (Gaz Metan Medias / 21 ani / 15m, 2g) - ANDREI CIOBANU (Viitorul / 21 ani / 13m, 2g), RAZVAN OAIDA (FCSB / 21 ani / 21m, 2g), VALENTIN MIHAILA (CS „U” Craiova / 19 ani / 13m, 4g) - DARIUS OLARU (Gaz Metan Medias / 21 ani / 16m, 2g), GEORGE GANEA (Viitorul / 20 ani / 16m, 3g), FLORINEL COMAN (FCSB / 21 ani / 21m, 8g)

Rezerve: ANDREI VLAD (FCSB / 20 ani / 14m) - DENIS HARUT (FC Botosani / 20 ani / 13m), DENIS CIOBOTARIU (Dinamo / 21 ani / 14m, 2g), ADRIAN SUT (Ac. Clinceni / 20 ani / 16m, 1g), CATALIN ITU (CFR Cluj / 20 ani / 15m, 2g), GABRIEL SIMION (Astra / 21 ani / 13m), NICOLAE CARNAT (Sepsi / 21 ani / 15m, 3g), OVIDIU HORSIA (Poli Iasi / 19 ani / 16m, 4g), ROBERT ION (Ac. Clinceni / 19 ani / 11m, 2g), ION GHEORGHE (FC Voluntari / 20 ani / 17m, 1g), ROBERT MOLDOVEANU (Dinamo / 20 ani / 15m, 3g), VALENTIN COSTACHE (CFR Cluj / 21 ani / 17m, 4g), RAUL OPRUT (FC Hermannstadt / 21 ani / 13m), ALEXANDRU MATAN (FC Voluntari / 20 ani / 10m), DENNIS MAN (FCSB / 21 ani / 11m, 2g)