"Se va vinde pe milioane!" Un fotbalist care nu a jucat nici macar un meci in Liga I e noul pariu al Anamariei Prodan: "Ei au pierdut, eu am castigat"

Anamaria Prodan a intermediat transferul lui Nicusor Stanciu in Arabia Saudita, pentru o suma de circa 10 milioane de euro. Acum, ea spera la aceeasi bani in schimbul altui jucator.

Anamaria Prodan l-a dus in aceasta saptamana pe ghanezul George Dwubeng (19 ani) de la Poli Iasi la Al Wasl, echipa sotului sau, Laurentiu Reghecampf.

Impresarul spune ca Dwubeng este o pierdere pentru Poli Iasi si ca va ajunge sa coste milioane, fiind un fotbalsit foarte talentat. Moldovenii l-au tinut la echipa secunda.

Din postura de fundas dreapta, Dwubeng a marcat 9 goluri, spune Anamaria Prodan.

"E foarte bun George! Se va vinde pe milioane. Nu a jucat la Iasi si asa mi-a fost mie mai usor sa-l iau si sa-l duc la Reghe. E capitanul Ghanei. Nu a jucat deloc la prima echipa, dar la echipa a doua a marcat 9 goluri. Ei au pierdut foarte mult, iar eu am castigat", a spus Anamaria Prodan la Digi.

George Dwubeng a stat un an la Iasi. El a fost luat dupa ce a impresionat in perioada in care a dat probe de joc, dar Flavius Stoican nu l-a folosit nici macar un minut in liga a doua.

Potrivit Digi, Anamaria Prodan a profitat de degringolada de la Iasi, acolo unde conducerea e impartita in doua tabere, si a reusit sa-l ia pe Dwubeng si sa-l duca in Golf.