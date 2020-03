"Acolo vom juca!" Declaratii de ultima ora ale lui Gheorghe Mustata! Liderul peluzei Nord vrea sa mearga la palat sa vorbeasca cu Becali despre viitorul echipei! Ce a spus

Liderul peluzei FCSB a oferit o serie de declaratii despre situatia ros-albastrilor.

Liderul peluzei FCSB, Gheorghe Mustata, sustine ca vrea sa aiba o discutie cu Gigi Becali, caruia ii va cere ca vicecampioana Romaniei sa dispute meciurile pe stadionul din Ghencea, chiar daca cei de la CSA Steaua nu vor sa auda de asa ceva.

"Tot aud ca nu avem voie in Ghencea. Unde scrie? Sunt banii tuturor acolo. Eu personal ma voi duce sa-l rog pe nea Gigi Becali sa mergem in Ghencea daca va exista oportunitatea. Ma duc eu si inchiriez stadionul, ca am voie. Acolo sunt bani publici, nu poate face oricine ce vrea. Toata lumea are voie sa joace in Ghencea. Eu le promit tuturor suporterilor ca voi merge si voi sta de vorba cu domnul Becali ca meritam sa jucam in Ghencea. Orice echipa poate merge sa joace acolo daca plateste. E ca pe Arena Nationala", a declarat Mustata la Radio Sport 1.

E adevarat ca Gigi Becali m-a cautat la puscarie! Sa se gandeasca cei pentru care am facut o gramada de lucruri ca treceau pe langa nevasta-ma si nici nu o salutau. Chiar daca lumea spune despre el ca e cioban, el si-a asumat asta. Ciobanul asta tine fotbalul in viata. Trebuie sa ne gandim ca la ora asta, in Roania, Gigi tine cam tot campionatul in viata. Cumpara cu milioane de la Botosani, cumpara si de la alti", a mai spus Mustata.