„Militarii” s-au dezlănțuit după pauză, când „dublele” lui Alexandru Boiciuc și Nacho Heras și reușita lui David Maftei au consfințit o victorie clară. Cu două etape înainte de încheierea sezonului regulat, Steaua e la trei puncte de locul 6, ultimul care duce în play-off.

Meciul de pe stadionul Steaua, jucat în fața a 2.000 de fani, s-a remarcat prin coregrafia de colecție a grupului ShadowS, din Peluza Sud. Fanii steliști au afișat, în format 3 D, trei personaje faimoase din filmele horror: Freddy Krueger, Michael Myers și Jason Voorhees. Mesajul care a însoțit coregrafia a fost sugestiv: „Din 2008, umbrele provoacă frică peste tot!”.

Nacho Heras, după „dubla” din Ghencea: „Fanii Stelei sunt absolut incredibili!”

Aflați la primul meci pe Ghencea, spaniolii Nacho Heras (26 de ani) și Paulino „Pau” Miguélez (24 de ani) au fost impresionați de suporterii steliști. Crescut de Atlético Madrid și ultima oară la Recreativo Huelva, atacantul Nacho Heras a rămas fără cuvinte când a văzut coregrafia din Peluza Sud.

„Fanii Stelei sunt absolut incredibili. Ne-au fost de mare ajutor pentru a obține victoria cu Viitorul Pandurii. Aștept să-i văd și să mă bucur alături de ei și la următoarele meciuri”, a zis atacantul iberic, pentru sport.ro.

„Sunt foarte fericit că am marcat. Sper că golurile mele vor ajuta echipa să continue să câștige. Am simțit o mare bucurie că am înscris, că le-am arătat tuturor ce fotbalist sunt și că pot să contribui la progresul echipei. Liga II din România e dificilă. Se joacă diferit față de Spania, dar cu multă agresivitate. Există intensitate și trebuie să fii concentrat toate cele 90 de minute, pentru că meciurile tind să se rezolve pe final”, a mai zis Nacho Heras.

Paulino Miguélez: „Acești fani merită Steaua în prima ligă!”

Și „Pau” Miguélez, jucător cu selecții la reprezentativele U16, U17 și U18 ale Spaniei, a fost marcat de show-ul din tribunele stadionului Steaua. „Suporterii ne motivează și chiar ne împing de la spate în momentele grele. Acești fani merită o echipă Steaua în prima ligă!

Adevărul e că ne-am bucurat mult, a fost o victorie de care aveam nevoie. Atât noi, ca echipă, cât și suporterii noștri. Încă putem să ne atingem obiectivul de a merge în play-off, în ciuda situației dificile din clasament”, a declarat Miguélez, pentru sport.ro.

„Eu sunt fericit că am debutat pe stadionul Steaua cu o victorie. Voi continua să muncesc cât mai bine ca să pot să ajut echipa la maximum. Ne-au rămas două meciuri importante și trebuie să dăm totul pentru calificarea în play-off”, a mai spus fotbalistul care are în CV cluburi precum Sevilla și Las Palmas.

Clasament Liga II