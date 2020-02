"Esti stresat inainte de meci, poti sa dormi? :))" Ce raspuns a dat Man in saptamana derby-ului care ii poate aduce transferul de MILIOANE in Vest

Dinamo-FCSB se joaca duminica de la ora 20:00.

Dennis Man a vorbit inaintea partidei cu Dinamo. Fotbalistul crede ca va fi un meci special pentru jucatori si ca motivatia va conta foarte mult.

"Meciul cu Dinamo este cel mai frumos meci al sezonului. Fiecare dintre noi vrea sa joace intr-o astfel de partida. La acest meci nu conteaza locurile din clasament, motivatia va face diferenta. Atunci cand ajungi la stadion si simti atmosfera ai niste traieri foarte frumoase. Primul meu derby nu a fost unul placut pentru ca am fost invinsi. Sper sa castigam duminica, pentru ca am pierdut multe puncte si nu ne multumim cu un egal. Nu mai e loc de pasi gresiti. Nu imi amintesc cand am castigat ultima data cu Dinamo in deplasare. Abia astept sa vad galeria revenind la meci, sper sa fie cat mai multi. Nu am fost niciodata ca si suporter la derby", a spus Man la digisport.

Jucatorul a vorbit si despre sansele ros-albastrilor la titlu:

"CFR mai are doua meciuri foarte grele si apoi se injumatatesc punctele. Va fi greu, dar trebuie sa ne concentram pe ce avem noi de facut".

Man va fi urmarit la derby de trimisi ai mai multor cluburi din strainatate, la fel ca Florinel Coman. Intrebat daca are probleme din cauza stresului inaintea partidei de duminica, Man i-a linistit pe jurnalisti. :)

"N-am probleme cu somnul, dorm foarte bine!", a raspuns stelistul.