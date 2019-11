"Nu il dau in iarna nici mort! Sper ca ma intelege Gigi!" Primul mare transfer al iernii gandit de Becali, BLOCAT in iarna: "Nu vreau sa ajunga ca Morutan!"

FCSB poate ramane fara unul dintre cei mai buni jucatori.

Bogdan Planic va intra in curand in ultimele sase luni de contract, iar FCSB nu se grabeste sa ii ofere prelungirea contractului. In eventualitatea in care Gigi Becali si Planic nu vor ajunge la un acord privind semnarea unei noi intelegeri, FCSB trebuie sa gaseasca rapid un inlocuitor.

Andrei Chindris, tanarul fundas central al celor de la Botosani, este primul pe lista. Despre Chindris s-a mai vorbit si in vara, insa mutarea nu s-a concretizat. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, spune ca nici in viitorul apropiat nu se va putea vorbi despre o trecere a lui Chindris la FCSB.

"Vreau sa clarific inca de la inceptul discutiei un lucru. Contractul lui Chindris i-a fost prelungit inca din vara, dupa ce am stabilit cu Marius Croitoru ca o sa jucam cu el titular, atunci cand a plecat Burca. El are contract acum cu noi pe patru ani. Tot atunci i-a fost marit si salariul lui Andrei, deoarece nu puteam sa tin la echipa pe 1.000 de euro un fotbalist de valoarea lui Chindris. Acum as vrea sa vorbesc despre un posibil transfer al lui Chindris la FCSB pentru ultima oara. Am discutat si cu Gigi Becali, dar si cu Andrei. Baiatul m-a inteles, iar eu sper ca m-a inteles si Gigi. Nu se pune problema ca Andrei sa plece de la Botosani in aceasta iarna. Poate sa imi dea Gigi cat poate el de mult, nu il dau in iarna asta nici mort. Pe Andrei il voi tine la FC Botosani sigur pana in vara anului viitor. Vreau sa joace la mine titular un an de zile meci de meci. Planul asta l-am stabilit inca din vara acestui an. Nici in Germania nu o sa ii dau drumul. Nu vorbesc aiurea, ca am ceva pentru Chindris si din Germania.



La FCSB nu vreau sa il dau acum pentru ca nu vreau ca acest baiat sa pateasca ce pateste acum Morutan la FCSB. Voua va place ce se intampla cu Morutan? Mie nu imi place absolut deloc, dar nu m-am mai inteles cu el. Era disperat sa plece, iar acum a ajuns sa joace la FCSB ca boxerii, joaca doar cateva minute. Eu i-am zis sa stea la mine un an ca sa joace meci de meci, nu sase luni. L-am avertizat ca risca sa se duca acolo si sa stea rezerva", a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport.