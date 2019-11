El e atacantul-surpriza pe care-l vrea Becali?! Numele NEASTEPTAT de pe lista FCSB! A marcat 3 goluri in 4 zile si e gata de marea provocare

A trecut prin momente dificile, dar e recuperat 100% si isi doreste o noua provocare majora in cariera.

Elvetianul Karanovic are 7 goluri marcate in campionat si Cupa de la inceputul sezonului. E din nou in atentia lui Becali dupa meciurile foarte bune facute la Sepsi. Karanovic, 32 de ani, a mai fost la un pas de FCSB in 2016. Atunci, transferul a picat in ultimul moment, desi Becali il dadea facut.

Karnaovic a marcat inclusiv aseara, contra FCSB, dupa ce a reusit o dubla joi, in Cupa, contra Astrei. Sepsi l-a adus liber de contract.

Trecut pe la Angers si Sochaux, Karanovic a mai jucat in Elvetia la Servette, St. Gallen sau Aarau.

"Pe Karanovic ni l-a propus un agent, apoi l-am urmarit. Ne uitam dupa jucatori, am stiut ca a fost accidentat aproape un an, n-a prea jucat. O jumatate de an a jucat in Elvetia, dupa accidentare. Am stiut ca ne poate ajuta. A venit in Romania ca sa-si relanseze cariera. A vrut sa arate ca mai are un cuvant de spus", a spus patronul lui Sepsi, Laszlo Dyoszegy pentru PRO X.

Transferul sau ar putea fi inca o incercare low-cost a lui Becali de a rezolva problemele din atacul FCSB. Patronul ros-albastrilor a recunoscut ca urmareste mai multe varfuri, iar Karanovic se incadreaza in profilul de jucator pe placul sau: a confirmat in Liga 1 si nu ar insemna o investitie mai mare de cateva sute de mii de euro.