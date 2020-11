EXCLUSIV | "Dinamo nu mai are nicio sansa! Risca desfiintarea definitiva si irevocabila!" Avertismentul pe care dinamovistii nu voiau sa-l auda

Dumitru Dragomir a tras un semnal de alarma la Pro X in legatura cu Dinamo.

Fostul presedinte al LPF considera ca situatia in care a ajuns echipa din Stefan cel Mare este dezastruoasa, Dinamo riscand sa dispara cu totul in cazul in care nu se iau masuri cat mai urgent.

"Bai fratilor, tineti de Becali, tineti de Varga, de Ioan Niculae, cat mai scot astia bani. Se alege praful de fotbalul romanesc. Dinamo nu are nicio sansa! Totul a fost un bluff ca sa scape Negoita!

Oameni buni, daca Dinamo cade, s-a terminat ca nu are palmares, nu are nimic. S-a desfiintat definitiv si irevocabil! Macar sa ramana in Liga 2 si sa o ia de la inceput. Situatia de la Dinamo este dezastruoasa pentru ca au facut niste contracte la jucatori fara valoare, cine a facut asta nu s-a priceput...

Fotbalul asta, toata lumea crede ca se pricepe la el, dar sunt foarte putini care se pricep la asta. Daca revina la Negoita echipa acum, l-a nenorocit pe veci pentru ca s-a mai indatorat cu cel putin 2-3 milioane. Retineti ce va spun, prefera sa nu isi ia banii decat sa ia pisica moarta, care costa milioane de euro", a declarat Dumitru Dragomir la Ora exacta in sport.