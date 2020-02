Au mai ramas 3 etape din sezonul regulat.FCSB castiga restanta cu Voluntari si se apropie la 5 puncte de lider! Cum ar arata clasamentul in play-off sezonul regulat s-ar termina acum

FCSB s-a impus in meciul restant cu Voluntari din etapa 18, iar acum toate echipele au jucat cate 23 de meciuri. CFR Cluj e lider, FCSB se claseaza pe pozitia a doua, iar podiumul e completat de Universitatea Craiova. Matematic, doar CFR Cluj si-a asigurat prezenta in play-off in acest punct al campionatului.

Iata cum ar arata clasamentul daca sezonul regulat s-ar termina azi (punctele se injumatatesc, iar punctajele impare se rotunjesc prin adaos).

1. CFR Cluj - 24p

2. FCSB - 21p

3. Univ. Craiova - 20p

4. Astra Giurgiu - 20p

5. FC Viitorul - 19p

6. FC Botosani - 16p

Sezonul regulat se incheie pe 22 februarie. Pana atunci, echipele care se claseaza in prezent pe primele 6 locuri in clasament mai au de jucat urmatoarele meciuri.

CFR: Gaz Metan (d), Viitorul (a), Craiova (d)

FCSB: Clinceni (a), Dinamo (d), Chindia (a)

Craiova: Viitorul (d), Poli Iasi (d), CFR (a)

Astra: Chindia (a), Hermannstadt (d), Sepsi (a)

Viitorul: Craiova (a), CFR (d), Clinceni (a)

Botosani: Hermannstadt (a), Sepsi (d), Poli Iasi (a)