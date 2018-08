Andrei Cristea la FCSB? Atacantul lui Poli a vorbit despre transfer dupa evolutia FANTASTICA in fata Botosaniului! Ce dezvaluire a facut

Andrei Cristea a reusit un nou meci fantastic, reusind sa inscrie o dubla care i-a adus lui Poli Iasi prima victorie in acest sezon! El a vorbit despre revenirea la FCSB, echipa pentru care a jucat intre 2004 si 2006 si care l-a dorit in aceasta vara.

"De ce sa imi para rau? Daca as fi fost dorit si cei care sunt acolo ar fi fost constienti de acest lucru, probabil s-ar fi intamplat, dar eu va spun ca sunt sub contract cu Iasiul, ma simt foarte bine aici si imi doresc sa inscriu foarte multe goluri in acest sezon.



Suntem bucurosi pentru aceasta victorie. A fost un moment important, fiind prima victorie. Ma bucur pentru cele doua goluri, dar mai mult ma bucur pentru atitudinea baietilor. Nu este usor pe acest inceput de campionat, mie nu mi-a fost simplu, pentru ca au plecat multi colegi, dar iata ca jucatorii care au venit se integreaza usor-usor. A contat atitudinea lui (Flavius Stoican). Le-am spus baietilor ca noi trebuie sa avem o reactie. Am obtinut trei puncte importante.



Sunt doua goluri importante. Simteam ca voi inscrie, pentru ca imi plac partidele cu miza. Inceputul de campionat ma adoarme un pic si nu prea ma simt bine" a spus Andrei Cristea la Telekom Sport.