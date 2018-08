FCSB, aproape de o lovitura GIGANTICA! Un campion mondial a fost propus, MM a refuzat transferul

Dica il putea antrena pe unul dintre marii atacanti ai italiei din ultimii 15 ani!

Alberto Gilardino (36 de ani) a fost propus la FCSB. MM Stoica s-a opus oricaror tratative. Nici macar nu i-a spus patronului Becali ca sunt sanse sa-l aduca pe Gilardino. Stoica nu crede ca fotbalistul care e liber dupa despartirea de Spezia are motivatia necesara pentru a juca in Liga 1.

"[Despre Baptista] Nu pot sa vorbesc de un jucator care semenaza cu o contracandidata la titlu, cu campioana. Eu am alta gandire. Am avut un campion mondial propus, un jucator care a jucat 16 meciuri sezonul trecut si a marcat 6 goluri. Nu a trecut de mine propunerea spre patron.

Cel mai important lucru pentru mine cand e vorba de un transfer este motivatia. Asa cum am fost convins ca Planic va veni motivat, asa sunt convins si de Stan sau Roman. Sunt jucatori carora li se indeplineste un vis", a spus Stoica la Telekom Sport.

Alberto Gilardino are 19 goluri in 60 de selectii la nationala Italiei, alaturi de care a castigat titlul mondial in 2006. In cariera, Gilardino a jucat pentru Milan, Fiorentina sau Parma.