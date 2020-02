"A semnat, a luat banii, si-a luat masina, apoi a facut accident cu ea!" Dezvaluiri NESTIUTE despre Olimpiu Morutan si ATAC la adresa lui Mutu: "Nu e un model!"

Olimpiu Morutan tine prima pagina a ziarelor dupa ce a fost criticat de patronul FCSB.

Valeriu Iftime a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre cel mai aprins conflict al acestor zile, dar si despre declaratia facuta la adresa staff-ului FCSB si reactia acida a lui MM Stoica.

"Imi mentin declaratia. Trebuie sa avem in vedere ca sunt figuri de stil, nu cred ca cineva i-a vazut pe Vintila sau pe MM Stoica dand cu toporul in cap lui Morutan.

Poate cel mai mare pacat al nostru este sa nu facem nimic cand altii fac rau. Eu nu fac reguli sau sa imi permit sa vorbesc despre FCSB ca organizare. Eu pot sa imi dau cu parerea despre un astfel de eveniment. Eu doar spun, fotbalistul care are o samanta de geniu in el, asa cum e Morutan, trebuie ajutat sa creasca.

Asta inseamna sa il ajuti atunci cand il doare si nu dupa un meci in care joaca prost, sa spunem, nici nu stiu daca a jucat prost, in opinia mea, sa ai asemenea reactii asupra lui. Il marcheaza reactiile. Am dat aceasta figura de stil pentru ca asa se intampla, il macina, o tara intreaga vorbeste despre el, despre masina lui si ce a spus domnul Becali, si mai mult decat atat, se pare ca antrenorul va tine cont de ce a spus domnul Becali. Eu nu cred ca ar mai spune acum ce a spus despre el, a vorbit la cald.

Eu am vorbit cu impresarul lui, un baiat onest si corect, i-am zis, daca il ajuti, nu ii lua aceasta masina. Nu trebuia sa o aiba, nu din ce spune lumea, sau chiar daca ai sau nu ai bani, e mintea copilului putin involburata. Este o tara grea in capul lui sa ai un asemenea bolid, cand uiti de antrenor si de fotbal, masina e in capul lui.

Cand a plecat de la noi, a negociat cu domnul Becali, a luat bani la semnatura si primul lucru pe care l-a facut, a fost sa isi ia masina, si a plecat noaptea cu ea la Cluj si a facut un mic accident. Sunt greseli pe care copilul le-a facut si este pacat.

Mutu nu e un model, pentru mine, in chestiunea asta. E mare fotbalist, doamne ajuta sa fie bun selectioner, dar nu e model. Visul lui Morutan trebuie sa fie sa joace la FC Barcelona, nu o masina. Daca nu e visul lui asta, atunci sa ramana cu masina, ca multi alti sportivi. El trebuie ajutat acum, e usor sa il darami, foarte greu sa construiesti ceva in jurul lui", a declarat Valeriu Iftime la PRO X.