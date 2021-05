"Nu am avut nevoie de cartile domnului Becali!" Mesajul lui Poenaru pentru patronul FCSB: "Daca are ceva interesant, primesc cu placere!" :)

Ilie Poenaru i-a raspuns din nou patronului de la FCSB.

Dupa declaratiile explozive facute ieri de Gigi Becali la 'Ora exacta in sport', Ilie Poenaru a venit cu un nou raspuns pentru finanatorul FCSB-ului. Acesta a facut si o gluma la adresa patronului, dupa ce declarase ca el i-a oferit cartile la Clinceni dupa care a putut sa citeasca.

Raspunsul antrenorului ilfovenilor a fost unul pe masura, lamurind situatia.

"CFR este un alt tip de echipa, alt stil fata de FCSB, stiu sa se inchida, sa se apere. Ce se spune, ca am mers pe teren, cred ca cine a vazut meciul poate spune.

Eu nu fac jocurile nimanui, indiferent de ce se spune si unde voi antrena. Cand am venit, nu cum a spus domnul Becali, pe care il respect si apreciez pe ce face, dansul m-a gasit la Clinceni, eram acolo cand a inceput colaborarea.

Nu vreau sa fiu lipsit de modestie, dar tinerii pe care i-am avut de la Academia FCSB, trei dintre ei fac performanta in Liga 1.

Nu am avut nevoie de cartile domnului Becali, ca sa fac o gluma, dar daca are ceva interesant, primesc cu placere. Eu oricum vreau sa invat si sa acumulez ceva de la toata lumea.

Nu m-am tinut tare pe pozitie, eram intr-un moment cu Clinceniul in care nu puteam sa plec. Eu cand bat palma cu cineva si am o intelegere, vreau sa mi-o respect, bineinteles, cat timp am rezultate", a spus Ilie Poenaru pentru Digi Sport.