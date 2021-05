"Nu ma joc cu cariera mea!" Poenaru ii da replica lui Gigi Becali dupa atacul patronului FCSB! Ce a spus antrenorul lui Clinceni

Gigi Becali a facut acuzatii, in aceasta dimineata, la adresa celor de la Academica Clinceni.

Printre altele, patronul FCSB-ului a spus ca echipa ilfoveana ii este datoare cu 400.000 de euro si ca antrenorul Ilie Poenaru a fost crescut de el.

Intrebat cum comenteaza afirmatiile lui Becali, tehnicianul de la Academica Clinceni a declarat ca acestea sunt cateva declaratiile in stilul caracteristic al omului de afaceri, pe care le ia ca pe niste glume.

Ilie Poenaru a vorbit si despre acuzatiile potrivit carora echipa sa nu ar fi intrat la fel de motivata pe teren in meciul cu CFR Cluj.

"Il respect pe domnul Gigi Becali pentru ce face in fotbalul romanesc, dar cred ca ii stim cu totii stilul caracteristic. As vrea sa o iau ca pe o gluma. Sau ca pe niste lucruri spuse la suparare. E total neadevarat, dar repet, o iau ca pe o gluma. Cu toate ca pentru mine astfel de declaratii sunt extrem de serioase. Eu nu ma joc cu cariera mea. E vorba de reputatia de antrenor care e foarte importanta.

Il contrazic pentru ce a zis referitor la meciul cu CFR! Cu CFR am jucat bine si doar golul ne-a lipsit. De cand am revenit din carantina, inainte de meciul cu Craiova, pe care l-am castigat, jocul nostru a fost in crestere. La CFR a continuat evolutia buna. Dintr-o lipsa de marcaj a lui Chunchukov am incasat un gol si uite asa s-a terminat meciul.

E normal sa fie diferit! CFR e un alt tip de echipa fata de FCSB. Clujenii nu ofera spatii si sunt o echipa bine organizata defensiv, de asta nu am avut multe ocazii cu ei. Cu CFR am aratat la fel de bine ca in meciul cu Craiova. Am pus presiune pe Cluj, iar statistica arata ca repriza secunda a fost a noastra. Daca ei nu marcau in minutul 7, eu va garantez ca terminam jocul egal 0-0.

Daca nu marcau, eu stiam ce am de facut din minutul 50. Eram pregatit sa ma inchid, sa tin de 0-0. Banca de rezerve a fost formata din astfel de jucatori care sa ma ajute sa scot egalul. Dar fiind condusi pe cine sa mai bag? Nu am avut jucatorii disponibili pentru asa ceva. Am suferit mult la schimbari in meciul cu CFR. Uitati-va pe foaia de joc sa vedeti cati tineri am avut", a spus Ilie Poenaru, potrivit ProSport.

Referitor la faptul ca Becali a spus ca Academica Clinceni ar fi echipa lui, Poenaru a declarat ca clubul nu mai depinde de patronul FCSB-ului dupa promovarea in Liga 1.

"In primul rand nu suntem echipa domnului Gigi Becali. Nu stiu despre ce vorbeste domnia sa. Nu am fost conducator aici si nu stiu discutiile la care face referire. Se refera la liga secunda probabil. Dar dupa promovare, oamenii care erau legati de dansul au iesit din actionariat. Ne-am rupt de ei.

Legat de bani nu stiu despre ce e vorba si nu e treaba mea. Nu pot comenta. Eu raspund de rezultatele de pe teren. Datoria mea e sa pregatesc echipa sa castige fiecare meci. Sunt la inceput de cariera si tot ce imi doresc este sa performez. Restul discutiilor despre bani si alte lucruri de acest gen cred ca sunt treaba conducerii", a adaugat antrenorul.