Reactia lui Poenaru dupa ce a incurcat-o pe FCSB! Ce a spus antrenoul lui Clinceni dupa egalul de la Giurgiu

Ilie Poenaru nu a avut multe de spus la finalul egalului cu FCSB, 2-2. Academica a obtinut abia al 4-lea punct din playoff.

Ilie Poenaru considera ca rezultatul este unul echitabil. Acesta a voritsi despre echipa FCSB-ului, despre care crede ca are inca nevoie de timp pentru a se maturiza.

"Baietii trebuie felicitati pentru atitudine si determinare. Chiar daca am pierdut cu CFR am jucat bine, astazi am fost mult mai consistenti. Este un rezultat echitabil, i-am inchis bine. Nu este vorba ca o citesc pe FCSB destul de usor. Este o echipa foarte buna. Din punct de vedere al posesiei, al traseelor si al jocului rapid, este cea mai buna din campionat. Este o echipa tanara, care atunci cand se va maturiza va arata diferit", a spus Ilie Poenaru la finalul meciului.

Clinceni putea rata victoria, desi a condus

FCSB a deschis scorul prin Olaru, insa s-a vazutcondusa la pauza, dupa golurile lui Codrea si Rusescu. Tanase a egalat din penalty.

FCSB ar fi putut castiga la ultima faza a meciului. In al doilea minut de prelungiri, Olaru a centrat perfect in careu, Tanase a trimis cu capul spre poarta, iar Ureche a respins de pe linia portii. Jucatorii FCSB-ului au cerut validarea golului, reclamand ca balonul a trecut de linie. (DETALII AICI)