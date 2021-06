"Nu a vrut sa imi dea suma asta!" Becali s-a zgarcit pentru transferul unui fotbalist din playoff! Ce salariu ii pregatise jucatorului 

Gigi Becali incearca sa rezolve cat mai multe mutari pe piata transferurilor.

Patronul FCSB-ului a anuntat ca il vrea pe Alin Seroni de la Botosani, la conferinta de prezentare a lui Alexandru Cretu, insa mutarea a picat. Fundasul moldovenilor era pe placul patronului datorita staturii sale, dar si pentru atitudinea pe care o arata in timpul meciurilor.

Valeriu Iftime a dezvaluit motivul pentru care transferul nu s-a mai facut. Conform acestuia, Becali nu a vrut sa plateasca 100 000 de euro pentru transferul lui Seroni, cu toate ca i-ar fi propus acestuia un salariu dublu fata de cel pe care il are la Botosani.

"Asta este situatia, iar Seroni sunt sigur ca ar fi vrut sa mearga la FCSB. El are la mine 4 000 pe luna, iar eu am inteles ca Gigi ii dadea undeva dublu sau cam pe acolo. Insa, daca nu a vrut sa imi dea 100 000 de euro pe Seroni atunci e clar ca nu l-a vrut cu adevarat.

El oricum cred ca il lua pe Seroni doar ca solutie de rezerva, iar mie aici la Botosani acest jucator imi trebuie cu adevarat. Insa nici eu nu pot sa gandesc doar cu inima, trebuie sa mai caut solutii si in favoarea clubului.

In cazul in care bateam palma cu Gigi pentru 100 000 de euro, atunci acei bani ii bagam in niste prime pentru jucatori. Dar a fost alegerea lui Gigi sa opteze pentru acel jucator de prin liga a treia.

Sunt sigur ca i-a dat un salariu mai mare fata decat ii dadea lui Seroni, iar acest baiat este un fotbalist care isi stie statutul si isi asteapta sansa fara a-ti face probleme prin vestiar. Este un baiat modest si muncitor", a spus Valeriu Iftime pentru ProSport.