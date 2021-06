"Nu stii cum e in Romania?" Becali, anuntul momentului in legatura cu transferul lui Dumiter: "Si-a angajat stapan el!" Ce se intampla cu fotbalistul

Gigi Becali a anuntat ca il va transfera pe Andrei Dumiter de la Sepsi.

14:10 Gigi Becali a comentat declaratiile facute de patronul lui Sepsi si a dezvaluit ca principala problema in negocierile cu fotbalistul este impresarul acestuia.

"Nu este adevarat ca eu nu m-am inteles cu jucatorul. Baiatul vrea la FCSB. M-am inteles cu el. Nu-l lasa insa impresarul sa semneze.

Eu stiu ca atunci cand iti angajezi un agent, acesta este subordonatul tau, nu stapanul tau. Dar, el si-a angajat stapan. Nu stii cum e in Romania? Ca si la FRF, unde cei de acolo se cred stapanii nostri. Asta e mersul in Romania", a spus Becali pentru digisport.ro.

Patronul FCSB-ului a declarat ca a ajuns la un acord pentru transferul fotbalistului de 22 de ani de la Sepsi Sf. Gheorghe, urmand sa plateasca 350 000 de euro in schimbul sau. Dumiter se afla deja pe lista lui Becali, insa in momentul in care a fost intrebat despre un posibil transfer, a raspuns ezitant.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a confirmat negocierile cu finantatorul de la FCSB, dar si faptul ca a ajuns la un acord cu el. Cu toate astea, Dioszegi a anuntat ca au aparut probleme la negocierile ros-albastrilor cu jucatorul.

"Noi ne-am inteles cu FCSB, cel putin asta am inteles de la Attila Hadnagy. Insa exista o problema intre FCSB si jucator. Hadnagy a spus ca, pentru binele clubului, e bine sa mearga la FCSB si sa scoatem si noi capul pe lista de transferuri", a spus Dioszegi pentru Look Sport.