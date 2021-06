FCSB, infrangere la TAS! Clubul lui Becali trebuie sa achite o suma uriasa: "bullying, intimidare si presiuni psihologice"

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a respins apelul lui FCSB in cazul Lukasz Gikiewicz.

Lukasz a ajuns la FCSB cu ajutorul lui Florin Mortoc, el fiind cel ce a facut recomandarea. Gikiewicz a jucat 4 meciuri la FCSB, si a oferit doua pase de gol, insa a intrat in dizgratia lui Becali si, similar cu situatia lui Vukusic, a parasit echipa dupa doar 6 luni. FCSB a pierdut la FIFA procesul cu el, insa a depus contestatie la TAS.

Gikiewicz a fost batjocorit la FCSB. A fost scos din grupul de Whatsapp al primei echipe, acolo unde se discuta cele mai importante detalii, a ramas fara masina, deoarece clubul a decis ca nu merita autoturismul pe care l-a primit la semnarea contractului, sau chiar a fost dat afara din cladirea de cantonament.

Clubul FCSB a fost declarat vinovat de bullying, intimidare si presiuni psihologice si va trebui sa ii plateasca 100.000 de euro. Contestatia a fost pierduta, astfel ca Gikiweicz va incasa 500 de euro pentru fiecare minut jucat.

In februarie 2019, in urma unui proces la FIFA, Gikiwicz a avut castig de cauza. In decizia de ieri, TAS a scris, conform GSP: "din datele cazului si din dovezile atasare la dosar, pe langa faptul ca a fost indepartat de la prima echipa, ceea ce este in sine abuziv, jucatorul a fost supus mai multor practici de bullying, intimidare si presiuni psihologice care sunt ofensatoare si abuzive".

FCSB va trebui sa plateasca si 90% din cheltuielile de judecata, restul de 10% urmand sa fie acitat de Gikiwicz.