Gianni Infantino ar fi putut încasa un salariu anual de aproximativ 47 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 55 de milioane de euro, dacă proiectul FIFA Forward Enterprise ar fi fost aprobat.

Potrivit informațiilor publicate de The Times, președintele FIFA urma să preia conducerea viitoarei companii comerciale a forului mondial. Remunerația sa ar fi fost de peste zece ori mai mare decât salariul pe care îl primește în prezent în fruntea FIFA.

Planul prevedea atragerea capitalului privat și transferarea unei părți importante din activitățile comerciale ale FIFA către o nouă societate.

Proiectul a fost însă abandonat după opoziția puternică exprimată de UEFA, Concacaf și Confederația Asiatică de Fotbal.

Cum arată voturile împotriva lui Infantino

UEFA are 55 de federații membre, Concacaf numără 41, iar AFC este formată din alte 47. Cele trei confederații controlează astfel 143 dintre cele 211 voturi existente în cadrul FIFA, în condițiile în care majoritatea simplă necesară pentru aprobarea proiectului este de 106 voturi.

UEFA a respins propunerea cu 55 de voturi la zero și a amenințat că va boicota competițiile FIFA dacă planul va continua. Concacaf și cele 41 de federații ale sale au votat, de asemenea, împotrivă.