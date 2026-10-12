Noul căpitan de la FCSB vrea un transfer stelar: "Sper să îi facă marcaj Gigi Becali"

Noul căpitan de la FCSB vrea un transfer stelar: &quot;Sper să îi facă marcaj Gigi Becali&quot; Superliga
SPORT.RO
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Denis Drăguș (27 de ani) așteaptă întăriri la FCSB, echipă la care a ajuns luna trecută, după șapte ani în străinătate.

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denis dragusGigi BecaliFlorinel ComanFCSB
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Denis Drăguș a apărut în doar două meciuri la FCSB, cu Petrolul și Universitatea Craiova, însă a suferit o accidentare care l-a ținut departe de gazon câteva săptămâni. Revenirea este programată pentru meciul cu FC Voluntari, din runda următoare.

Denis Drăguș speră ca FCSB să îl readucă pe Florinel Coman

În așteptarea revenirii pe teren, Drăguș, care a primit banderola de căpitan de la Laurențiu Reghecampf, a acordat un interviu în care a recunoscut că i-ar plăcea să joace din nou cu Florinel Coman. Atacantul speră că Gigi Becali îl va putea repatria pe actualul fotbalist de la Al Gharafa, care se află în ultimul an de contract cu gruparea din Qatar.

"Sper să îi facă marcaj Gigi Becali (n.r - lui Florinel Coman) la fel de bine ca mie. Suntem un grup frumos care a fost şi la naţională şi, clar, cred că am fost şi suntem mai mult decât colegii, suntem prieteni şi am trecut prin momente frumoase şi s-a creat o relaţie specială între noi, mai mult decât colegi", a spus Denis Drăguș, potrivit Prima Sport.

FCSB a încasat 6 milioane de euro după ce l-a vândut pe Florinel Coman la Al Gharafa. Fostul șeptar de la formația roș-albastră a avut și o scurtă experiență în Serie, la Cagliari, iar vara trecută s-a întors în Qatar.

În această vară, Gigi Becali a recunoscut că, pe lângă Denis Drăguș, ar fi vrut să îl aducă și pe Florinel Coman. Până la urmă, internaționalul român a rămas în Qatar.

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