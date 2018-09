Borcea lucreaza la New Dinamo :)) Fabulos: va avea inca doi copii cu Valentina Pelinel! Fostul sef din Stefan cel Mare are deja 6 copii cu 3 femei

Cristian Borcea se casatoreste astazi cu Valentina Pelinel. Tot astazi, cei doi au aflat ca vor mai avea doi copii.

Cristian Borcea (48 de ani) a cerut-o in casatorie pe Valentina Pelinel (37 de ani), iar cei doi au tinut secret pana acum faptul ca vor celebra momentul alaturi de apropiati.



Cotidianul Libertatea scrie si ca Valentina Pelinel este din nou insarcinata, de aceasta data cu gemeni, dupa ce in 2016 l-a nascut pe Milan, primul rod al relatiei cu Borcea.



Borcea mai are 5 copii cu Mihaela Borcea si Alina Vidican.