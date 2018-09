OFICIAL! Dinamo a mai transferat un jucator! E fundas, a fost crescut de Montpellier si a jucat alaturi de un fost dinamovist sezonul trecut

Dinamo a anuntat un nou transfer.

Teddy Mezague este noul jucator al lui Dinamo! Fundasul central francez de 28 de ani a jucat in sezonul trecut alaturi de Dorin Rotariu la Mouscron in Belgia, reusind 3 goluri in 29 de partide. El a fost crescut de fosta campioana a Frantei, Montpellier.

Mezague a mai jucat la Martigues si Leyton Orient, si vine sa rezolve problema defensivei lui Dinamo, cea mai slaba din campionat cu exceptia ultimei clasate, FC Voluntari.

Este al 2-lea transfer in 2 zile anuntat de Dinamo dupa cel al atacantului elvetian Danijel Subotic.