ULTIMA ORA: Gicu Grozav este aproape de revenirea la Dinamo! Reactia fotbalistului de nationala

A jucat la Unirea Alba Iulia, Petrolul, U Cluj si Dinamo in Liga 1. Acum, Gicu Grozav este aproape de revenirea in Romania.

Gicu Grozav a ramas liber de contract in aceasta vara si este posibila revenirea sa la Dinamo.

"Eu astept ceva de afara, inca. Daca si Dinamo poate fi o varianta? Da! Vom vedea la timpul potrivit", a declarat Grozav pentru Gazeta Sporturilor.

Cornel Talnar si Alexandru David au vorbit si ei despre posibila revenire a lui Grozav in Liga 1. Dinamovistii sunt interesati de posibilitatea ca Grozav sa fie din nou legitimat la formatia din Stefan cel Mare.

"Gicu asteapta, are niste discutii in mai multe parti. Spera ca in doua-treizile sa rezolve intr-un fel sau altul unde sa plece. S-a vazut clar lipsa lui aseara la echipa nationala. Ar putea sa fie si aceasta varianta buna pentru el (varianta Dinamo)", a declarat Cornel Talnar pentru ProSport.

A urmat reactia oficialilor de la Dinamo. Alexandru David a spus ca saptamana viitoare se poate discuta mai mult despre posibilitatea ca Dinamo sa-l ia pe Grozav.

"Nu pot sa comentez acum. La Dinamo transferurile se fac in momentul in care apar oficial, pana atunci sunt doar speculatii. Intotdeauna jucatorii de valoare sunt interesati pentru Dinamo, deci si Gicu Grozav. Saptamana viitoare vorbim mai multe", a spus Alexandru David pentru sursa mai sus citata.

Grozav a mai evoluat pentru Dinamo in 2015 cand a marcat 3 goluri in 11 partide pentru formatia din Stefan cel Mare.