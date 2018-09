Il asteptau pe Grozav, dar s-au ales cu un fost jucator al Craiovei! Jucatorul impresariat de Anamaria Prodan a semnat cu Dinamo

Florin Bratu a primit un atacant nou la Dinamo.

Danijel Subotic, jucator impresariat de Anamaria Prodan a semnat cu Dinamo.

Ultima oara in Kazahstan, la Shakhter Karagandy, Danijel Subotic si-a inceput cariera la juniorii clubului FC Basel si a mai evoluat pentru Portsmouth, Zulte Waregem, Southend United, Grosseto, Universitatea Craiova, ASA Tg. Mures, Volyn Lutsk, Gabala, Al-Qadisiya, Sheriff Tiraspol si Ulsan.

Danijel Subotic a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si s-a alaturat lotului dinamovist in cantonamentul de la Saftica.

7 goluri a marcat Subotic in prima liga a Romaniei pentru Universitatea Craiova si ASA Tg. Mures. Pentru Universitatea Craiova a inscris 5 goluri in 16 meciuri, pentru ASA Tg. Mures a punctat de doua ori in 15 jocuri.

29 de ani a implinit Subotic pe 31 ianuarie. In prima jumatate a acestui an a jucat 13 meciuri pentru Shakhter Karagandy in Kazahstan.

6 selectii are Subotic pentru reprezentativa sub 19 ani a Elvetiei.

3 trofee a castigat Subotic in cariera: titlul de campion cu Sheriff Tiraspol (Moldova), "AFC Cup" cu Al-Qadisiya (Kuwait) si "FA Cup" cu Ulsan (Coreea de Sud).

2 titluri de golgeter are Subotic in palmares. In 2015 a fost golgeterul campionatului din Kuwait, iar un an mai tarziu a fost cel mai bun marcator din prima liga a Moldovei, cu 12 reusite pentru Sheriff Tiraspol. Cu patru ani in urma, in 2014, la Gabala, a fost declarat stranierul anului in Azerbaidjan.

31 este numarul oficial cu care Subotic va juca la Dinamo.