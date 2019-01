Noua TRIPLETA DE AUR de la FCSB! Becali isi freaca mainile de bucurie: "Vorbim de zeci de milioane de euro!"

Becali continua sa fie extrem de increzator ca va da lovitura pe piata transferurilor.

Daca in ceea ce priveste viitoarele transferuri ale FCSB-ului nu vrea sa mai dea indicii, Gigi Becali este in continuare convins ca va vinde unul dintre actualii tineri jucatori de la FCSB pe o suma record! Desi i-a criticat in trecut pe Coman sau Morutan, Becali ii vede alaturi de Man jucatorii pe care are sansele cele mai mari sa obtina o suma ametitoare.

"Ce voi face propaganda si publicitate jucatorilor de milioane de euro. Voi face asta.

Cand o sa vorbim de Man o sa vorbim de zeci de milioane. Cand o sa vorbim de Coman o sa vorbim de sute de milioane. Cand o sa vb de Morutan o sa vorbim de zeci de milioane" a spus Gigi Becali pentru Pro TV.