El e jucatorul TITLU pentru FCSB?! "Nu va sta mult nici la ei, e un jucator extraordinar!" Becali e gata sa dea lovitura

Becali e gata sa inceapa negocierile pentru unul dintre favoritii lui Teja.

Botosaniul vrea 500 000 de euro pe Fabbrini. Colegul italianului, Catalin Golofca, crede ca transferul ar ajuta pe toata lumea. FCSB ar avea sanse mai mari la titlu, iar Fabbrini ar mai face un pas spre revenirea in top. Golofca a fost impresionat de calitatiel lui Fabbrini in cele 6 luni pe care cei doi le-au petrecut impreuna la Botosani.

"Fabbrini are un CV impresionant in spate. Nu sunt in masura sa-i dau sfaturi. E un jucator extraordinar, cred ca FCSB ar face o afacere foarte buna cu el. Va face fata si nu va sta mult, va pleca sigur si de acolo. Am fost acolo, stiu ce conditii sunt, si clar l-as sfatui sa aleaga FCSB. Fabbrini este un jucator foarte bun si cred ca vor avea sanse mai mari la castigarea campionatului cu el in echipa", a spus Golofca.