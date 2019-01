"Iti spune unde te dribleaza si tot trece de tine!" Jucatorul la care viseaza de fapt Becali e tot mai aproape de FCSB



Patronul echipei a recunoscut discutiile, insa asteapta o propunere oficiala din partea FCSB.

"Nu s-au discutat sume" - spune Iftime, seful Botosaniului.

Fost antrenor al lui Fabbrini in Moldova in prima parte a sezonului, Costel Enache, acum la Astra, spune ca italianul are o calitate ofensiva de exceptie.

"Diego e un jucator extrem de interesant, un jucator ofensiv extrem de interesant, un fotbalist foarte agil. Cred ca, daca iti spune unde te dribleaza, tot poate sa o faca", a spus Enache.



Conform informatiilor sport.ro, Botosaniul cere 500 000 de euro in schimbul lui Fabbrini.