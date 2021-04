Noua 'bijuterie' din Liga 1 prinde contur! Ultimele imagini cu stadionul de 20 de milioane de euro

Infranstructura din fotbalul romanesc s-a imbunatatit in ultimii ani, lucru imbucurator pentru suporterii romani.

Sepsi se pregateste sa fie ultima echipa din Liga 1 care are un stadion modern. Investitia de aproape 20 de milioane de euro este aproape de final, dupa cum anunta clubul pe facebook, s-a trecut la montarea scaunelor. Totusi, costurile arenei au fost acoperite de guvernul din Ungaria, lucru numaintalnit in lumea fotbalului si a care creeaza o situatia tensionata in ceea ce priveste clubul.

Patronul Laszlo Dioszegi a explicat, destul de vag, cum a obtinut banii, insa semnele de intrebare pentru suporterii romani sunt inca acolo. "Suntem in relatii foarte bune cu Academia Puskas. Asa am aflat ca putem depune proiecte la Guvernul Ungariei. Ne-am gandit sa depunem si noi proiect. Iata ca s-a aprobat! Va fi o perla a orasului Sfantu Gheorghe. Investitia totala va fi intre 20 si 25 de milioane de euro", a spus Dioszegi, conform gsp.

Noul stadion va beneficia de cele mai bune facilitati, gazon hibrid cu incalzire si drenaj, nocturna de ultima generatie, 509 locuri de parcare, 22 de locuri de parcare pentru autocare si va avea 8400 de locuri, iar UEFA il va incadra in categoria 4, adica se vor putea disputa inclusiv meciuri din grupele Europa League.