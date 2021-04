Final fantastic in UTA - Sepsi! Fofana a intrat in poarta dupa eliminarea lui Niczuly si a scos tot. Bine, de fapt un sut...:)

Scapat singur cu Niczuly in minutul 87, Buhacianu a scos eliminare la portarul lui Sepsi.

Pentru ultimele minute ale jocului si in prelungiri, goalkeeper la echipa din Sf. Gheorghe a fost Boubacar Fofana! :) Mijlocasul senegalez a facut tot posibilul sa se achite de sarcini si a avut si o interventie la un sut trimis pe mijlocul portii. Fofana a respins in fata, apoi a urmarit pentru a se asigura ca balonul nu ajunge la Adi Petre, aflat in apropiere.

Cu Fofana in poarta, Sepsi a avut o sansa uriasa de gol. Petrila a tras in bara de la marginea careului. Mingea n-a intrat in niciuna dintre porti pe final si tabela a ramas la 2-0.

