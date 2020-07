Il mai vinde Becali in cazul asta?! Care sunt cifrele reale din jurul transferului 'perlei' de la FCSB! Englezii vin sa-l vada pe Man in Cupa Romaniei!

Din articol UTA ii tine pumnii lui Man sa ajunga in Anglia

Dennis Man este in vizorul unui club din Premier League.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Norwich este interesata de mutarea jucatorului de 21 de ani. De altfel, reprezentanti ai echipei vor asista la meciul dintre FCSB si Dinamo, din semifinalele Cupei Romaniei.

Becali viseaza sa obtina din acest transfer 10 milioane de euro, insa potrivit GSP, englezii ofera 8 milioane, fiind dispusi sa mai pluseze cu maxim 1 milion. Se pare ca discutiile dintre FCSB si Norwich au inceput in urma cu cateva luni, iar pe-atunci se negocia un supliment de doua milioane de euro de la britanici. Acesta nu mai este de actualitate, propunerea fiind valabila doar in cazul in care echipa ar fi ramas in Premier League.

In acest sezon, insa, Norwich este pe ultimul loc in clasament si nu mai are nicio sansa sa se salveze de la retrogradare. Astfel, potrivit aceleiasi surse, clubul nu va plati sub nicio forma 10 sau 15 milioane de euro pentru Dennis Man. Chiar daca va fi transferat doar pentru 8 milioane de euro, fotbalistul va ajunge in topul celor mai bine vanduti jucatori romani din Liga 1, la egalitate cu Mitrita. Mai sus in top sunt doar Stanciu (9,7 milioane de euro) si Chiriches (9,5 milioane de euro).

UTA ii tine pumnii lui Man sa ajunga in Anglia

De aceasta mutare se va bucura si UTA Arad, liderul din Liga a 2-a urmand a incasa 11% din suma cu care FCSB il va transfera pe Man. Aradenii l-au cedat pe fotbalist la FCSB in 2016, iar daca Gigi Becali il va vinde pentru 8 milioane de euro, la UTA vor ajunge aproximativ 880.000 de euro. Aceasta suma reprezinta circa 60% din bugetul pe care UTA l-a avut in acest sezon in care este foarte aproape de promovarea in Liga 1.

Dupa cedarea lui Dennis Man, clubul din esalonul secund a primit de la FCSB 420.000 de euro. In functie de suma pe care UTA o va incasa dupa transferul lui in strainatate, fotbalistul va deveni cel mai scump transfer al aradenilor, aducand la club peste 1,3 - 1,4 milioane de euro.

Daca Man va ajunge in Anglia, semnand un contract pentru urmatorii 4 sau 5 ani, salariul lui va fi de aproximativ 1 milion de euro plus bonusuri de performanta.