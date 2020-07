Nici nu se gandeste la transferul de MILIOANE pe care il pregateste Becali! Prima reactie a lui Man legata de mutarea la Norwich

FCSB s-a impus in dubla-mansa in semifinalele Cupei Romaniei cu Dinamo, scor general 4-0.

Ros-albastrii s-au calificat in finala Cupei Romaniei, unde vor juca cel mai probabil cu Sepsi, care a castigat in tur cu Poli Iasi, 5-1.

Dennis Man a jucat un meci special pentru el in aceasta seara, reprezentantii lui Norwich au venit special pe Arena Nationala, iar maine urmeaza sa se aseze la negocieri cu Gigi Becali.

Jucatorul FCSB a vorbit la finalul victoriei cu Dinamo, insa nu a vrut sa isi exprime parerea legata de posibilul transfer in Anglia.

"Ne bucuram ca am reusit sa castigam, stiam ca daca intram pe teren si nu reusim sa marcam prindeau moral, ii stim pe cei de la Dinamo cum evolueaza cand au incredere si iti pot pune probleme.

A parut un meci mai greu, putine ocazii, important este ca am reusit sa ne calificam, asta ne-am dorit, ne dorim sa castigam si finala si sa aducem un trofeu clubului.

In fotbal se poate intampla orice, parerea mea e ca Sepsi e in finala, vom vedea cu cine vom juca.

Vom da totul ca sa castigam trofeul, salvam sezonul cu el, din pacate nu am putut sa ne impunem in campionat, asa cum am dorit.

Nici nu ma gandesc la transfer, incerc sa imi fac treaba cat mai bine la club, sunt jucator, discutii au fost si vor fi, am citit si eu prin presa, dar trebuie sa raman cu capul pe umeri, sa imi fac treaba cat mai bine in teren, sa imi ajut colegii.

Daca Dumnezeu ma tine sanatos si voi reusi sa ma transfer, cu atat mai bine. Cred ca oricarui jucator din Romania in orice campionat merge are nevoie de un timp de adaptare. Eu incerc sa ma pregatesc cat mai bine si cand va fi sa fac pasul in alta parte, voi fi pregatit.

Mister a fost alaturi de noi, are incredere in noi, noi avem incredere in el, nu pot eu ca jucator sa imi dau cu parerea despre asta. Cat timp este la noi il respectam, pentru ca si el ne respecta", a declarat Dennis Man la finalul meciului.