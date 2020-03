"Normal ca ne este frica! De ce la meciul nostru vine el?" Oficialii CFR pun TUNURILE pe arbitrajul din Liga 1! Care este singura cerinta a ardelenilor

CFR Cluj se pregateste pentru primul meci din play-off, impotriva Astrei Giurgiu.

Dupa eliminarea din saisprezecimile Europa League, CFR Cluj se focuseaza pe play-off si castigarea acestuia. Ardelenii debuteaza astazi in noul campionat, pe teren propriu, impotriva Astrei Giurgiu.

Bogdan Mara a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre arbitrul delegat pentru meciul din aceasta seara, criticand alegerile facute de CCA, dar si arbitrajul viciat din acest sezon.



"Dan Petrescu are motive sa fie ofensiv, nu vorbeste fara motive, nu vorbim de prosti. Ce vedem ca se intampla in campionat, in acest moment, in anul acesta, in arbitrajele din Romania, normal ca ne este frica. In doua meciuri, anul acesta, la Medias am avut penalty cu arbitrul Chivulete, penalty clar cu Viitorul, neacordat. Doua meciuri in care ni s-au luat 4 puncte, a fost viciere de rezultat.

Iar acum cine credeti ca ne arbitreaza in aceasta seara? Catalin Popa din Pitesti, a fost la centru cand a fost macelul de la Astra, cand au fost eliminati 3 jucatori, cand a fost eliminat Dan Petrescu de arbitru, Catalin Popa a fost al patrulea arbitru si l-a eliminat el pe Camora, i-a dat rosu direct din afara si a participat la eliminarea lui Dan Petrescu.

Fesnic, care este din Cluj, ii ajuta de fiecare data pe FCSB si Craiova. Ieri la Craiova a fost viciere de rezultat, la golul doi este fault cat casa, unde vede si arbitrul si asistentul.



Sunt 7 arbitrii FIFA, de ce la meciul nostru vine Catalin Popa, care nu este arbitru FIFA? Este meci de play-off, joaca CFR cu Astra. La Botosani a fost arbitru FIFA, la noi de ce nu poate sa fie arbitru FIFA? De ce vine Catalin Popa din Pitesti? Nu vrem nimic, nu vrem sa ne ajute nimeni, nu vrem arbitraje partinitoare. La meciurile din play-off, putem sa avem arbitrii FIFA?", a declarat Bogdan Mara la PRO X.