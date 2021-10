Așa s-a îmbogățit Gică Popescu: ”L-am ascultat și am făcut bine”

Actualul președinte al echipei Farul Constanța a renunțat la fotbal în 2003, însă nu a avut probleme pe planul financiar. El deține o avere frumoasă, strândă în perioada în care evolua la Barcelona sau Galatasaray, însă nici după ce s-a lăsat de fotbal acesta nu a rămas indiferent în legătură cu situația financiară.

Popescu povestește că, la sfatul unui prieten, Pedro de Felipe, fost la Real Madris, a decis să investească în imobiliare aflate la malul mării, iar aceasta a fost mutarea câștigătoare.

„Din 2003 de când am terminat cu fotbalul, de fapt din perioada când jucam la Barcelona, cu un prieten, Pedro de Felipe, fost jucător la Real Madrid, am început să fac investiții imobiliare în prima linie de mare. El mi-a zis «În fața mării nu pierzi niciodată, tot timpul crești!». Și așa a fost. L-am ascultat și am făcut bine.

Apoi am început cu Gordillo (n.r. Rafael), tot fost jucător la Real Madrid, să investim în imobiliare în România.

A fost o perioadă senzațională până a venit criza din 2008. Era cel mai important să reziști și am rezistat. Îmi face extraordinar de mare plăcere ceea ce fac”, a spus Gică Popescu într-un podcast realizat în compania lui Andi Moisescu.