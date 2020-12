Noi dezvaluiri facute de Gigi Becali dupa 3 luni de absenta din viata publica! Ce spune despre perioada petrecuta in inchisoare: "Stiu ca oamenii vor sa afle!"

Gigi Becali a oferit primul interviu dupa 3 luni.

Finantatorul FCSB-ului a vorbit pentru lumeacredintei.com despre perioada petrecuta in inchisoare. Omul de afaceri a dezvaluit ca este de parere aceasta perioada i-a facut bine in cele din urma, deoarece l-a ajutat sa isi dea seama mult mai bine de bucuriile vietii.

"Eu nu stiu nimic ci spun din ceea ce spun Sfintii Parinti, suferinta este curatirea sufletului. Daca te cureti aici de rugina prin suferinta, dupa aceea nu mai trebuie sa te cureti dincolo.

La puscarie aveam o icoana cu Hristos rastignit pentru care am multa evlavie. Si am pus-o jos si am ingenuncheat si am zis: Doamne iti multumesc ca m-ai adus in puscarie. Pentru ca ma iubesti atat de mult incat vrei sa ma mantuiesti cu forta! Nu am cartit. Stiu ca oamenii vor sa afle despre mine, ei de mine sunt interesati si atunci nu stiu cum sa fac…

Sa va spun o intamplare despre mine. Am avut o data o durere de masea atat de mare ca imi tremura capul. Mama ma intreba daca ma doare, dar spuneam ca nu. Chiar daca imi tremura capul. Aveam durerea si vroiam sa mi-o ia Dumnezeu. Dar in acelasi timp ii si multumeam: Doamne iti multumesc pentru ca mi-ai dat-o! Deci aveam doua dialoguri cu Dumnezeu in acelasi timp. Unul sa-mi ia durerea, iar altul de multumire ca mi-a dat-o.

Deci orice durere, probleme, suferinte pe care le primesti, nu sunt intamplatoare. Orice primesti este numai de la Dumnezeu.

Toate sunt date de la Dumnezeu si atunci cum sa zic eu ca nu vreau suferinta asta? Pai dar cum sa nu vrei, ma? Ca daca Dumnezeu a dat-O, zi ma multumesc! El stie mai bine ce sa-ti dea. Noi vrem numai lucrurile usoare, lumesti, dar suferinta ne este de folos pentru viata vesnica. Ca sa ne curatam de rugina", a spus Gigi Becali sursei citate.