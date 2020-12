Salvat de fluier! Morata a fost aproape de RATAREA secolului! Ce a putut sa faca atacantul spaniol cand a vazut poarta goala

Faza monumentala la partida dintre Juventus si Atalanta din runda a 12-a a campionatului italian.

Juventus era inainte de aceasta partida la patru puncte de liderul Milan si avea nevoie de victorie pentru a tine pasul in lupta pentru titlu. Andrea Pirlo a bagat in teren cea mai ofensiva echipa pe care o avea la dispozitie, cu Chiesa, Cuadrado, Ronaldo si Morata in atac. Ultimii doi insa au oferit in prima repriza a partidei un moment incredibil.

Cuadrado se indrepta cu viteza catre poarta si i-a pasat lui Alvaro Morata, care l-a randul sau i-a deschis lui Ronaldo oportunitatea de a marca primul gol al partidei. Atacantul portughez nu a mai ajuns sa suteze, iar mingea deviata de un fundas al Atalantei l-a pus pe Morata intr-o pozitie cu poarta goala.

Spaniolul a incercat sa finalizeze cu o executie de "efect", dar s-a facut de ras, calcaiul sau trecand pe langa poarta. Cel care avea sa-l salveze pe Morata a fost chiar arbitrul partidei, care a fluierat offside la momentul in care spaniolul a primit prima pasa de la Cuadrado.