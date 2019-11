Hermannstadt - Viitorul 1-1 | Neagoe: "Am plecat ca mi s-a facut rau. Te baga in pamant." ATAC DUR la adresa arbitrului

Hermannstadt - Viitorul s-a terminat 1-1 si partida a avut parte de mai multe momente controversate. De departe, punctul culminant al meciului a venit in minutul 75, cand arbitrul nu a stiut ce decizie sa ia la faultul asupra lui Iancu. Initial arbitrul a parut ca vrea sa ii dea cartonas galben lui Iancu, apoi a vrut sa dicteze lovitura libera din afara careului si intr-un final a dat penalty.

"Se intampla des la fotbal, deasta nici nu m-am simtit foarte bine si am plecat de pe banca in timpul jocului, pentru ca sincer, a fost jenant. Nu doar acele faze, ci tot jocul. Asta este fotbalul, platim pentru ceea ce facem, dar platim doar noi. Pe mine poate sa ma dea afara maine. Am incercat, am jucat cu una din cele mai bune echipe din campionat, bravo lor, dar nu au avut nicio ocazie.

Greseli mari de arbitraj, efectiv nu am ce sa zic. Te baga in pamant, o sa aveti pe constiinta oameni, sincer.

Degeaba, si astazi meritam sa castigam. Cu tot respectul pentru Hagi si ce face, dar astazi nu au avut nicio ocazie. Eu asa am vazut, probabil cred ca am vazut bine. Ok, au avut o posesie mai buna decat noi, dar atat. De ce i-a dat lui Petrescu al doilea galben? Ca sa il elimine. Nu am avut niciun dialog cu arbitrul. A vazut ca am plecat de pe banca ca mi s-a facut rau si mi-a dat rosu. Mai vine alt meci, mai pierdem unul. Noi daca gresim ne da afara, jucatorii daca gresesc nu-si mai primesc banii, primele. Lasa-ne asa, daca suntem o echipa mica nu trebuie sa mai vii sa ne mai dai si in cap, ca este jenant. Este un Dumnezeu sus si ne judeca pe toti, din pacate in aceasta seara am luat doar un punct", a spus Eugen Neagoe la finalul partidei.