HERMANNSTADT - VIITORUL 1-1 | "Arbitrul nu avea cum sa vada penalty-ul!" Ce spune Bogdan Tiru despre meci si despre faza penalty-ului acordat pentru Hermannstadt: "E ciudat!"

Toate fazele sunt aici.

Viitorul a obtinut doar o remiza pe terenul celor de la Hermannstadt dupa un meci nebun. Ambele goluri au fost marcate din penalty, iar in repriza a doua, echipa antrenata de Gheorghe Hagi a mai ratat o lovitura de la 11 metri prin Iancu. Arbitrajul a fost foarte contestat, mai ales de catre cei de la Hermannstadt. Arbitrul Adrian Cojocaru a acordat foarte usor cele 3 lovituri de la 11 metri. Sibienii au terminat partida cu un om in minus, Petrisor Petrescu a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat. Eugen Neagoe nu a terminat nici el meciul pe banca. Cojocaru l-a eliminat si pe acesta dupa indelungi proteste la faza penalty-ului ratat de Iancu. La finalul partidei, Bogdan Tiru a vorbit despre meci si despre faza care l-a avut in prim-plan la lovitura de la 11 metri acordata celor de la Hermannstadt.

"Din pacate am produs prea putin fotbal si am facut un egal. Trebuie sa facem o analiza. Au trecut multi ani peste noi in Liga 1, nu mai putem sa spunem ca suntem tineri. Vom merge acasa, vom analiza si vom vedea unde am gresit. Mingea am vazut-o tarziu, nu cred ca am indepartat bratul asa tare incat sa se dea penalty. Arbitrul nu avea cum sa vada pentru ca era in stanga mea. E decizia arbitrului. Noi am venit aici sa castigam si sa mentinem seria victoriilor, asta e", a spus Tiru la finalul partidei.