HERMANNSTADT - VIITORUL 1-1 | Achim: "Cine gandeste asa la echipa asta are o problema." Motivul din spatele jocului slab al celor de la Viitorul

Viitorul a obtinut doar o remiza in deplasarea de la Hermannstadt si a ratat ocazia de a deveni lider in Liga 1. Pentru constanteni a marcat in minutul 14 Vlad Achim din penalty. In minutul 45+2, Debeljuh a restabilit egalitatea.

Vlad Achim a dezvaluit ce a dus la aceasta remiza: "Automultumirea dupa o victorie si nu suntem constanti in joc"

"Am inceput prost, din punctul meu de vedere o continuare a reprizei a 2-a de la meciul cu Chiajna, cand am jucat foarte slab. Probabil o automultumire a unor jucatori. Cine gandeste asa la echipa asta, probabil are o problema si nu intelege ce se intampla aici.

In mod normal Gabi Iancu este primul executant, dar la primul penalty a fost lovit si m-a desemnat pe mine Mister si am executat", a spus jucatorul la finalul partidei.