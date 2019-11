HERMANNSTADT - VIITORUL 1-1 | "Asta nu e echipa mea. Nu se poate asa ceva!" Gica Hagi trage un semnal de alarma dupa meci si isi distruge jucatorii! Ce a spus "Regele"

Viitorul a obtinut doar o remiza pe terenul celor de la Hermannstadt dupa un meci nebun. Ambele goluri au fost marcate din penalty, iar in repriza a doua, echipa antrenata de Gheorghe Hagi a mai ratat o lovitura de la 11 metri prin Iancu. Arbitrajul a fost foarte contestat, mai ales de catre cei de la Hermannstadt. Arbitrul Adrian Cojocaru a acordat foarte usor cele 3 lovituri de la 11 metri. Sibienii au terminat partida cu un om in minus, Petrisor Petrescu a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat. Eugen Neagoe nu a terminat nici el meciul pe banca. Cojocaru l-a eliminat si pe acesta dupa indelungi proteste la faza penalty-ului ratat de Iancu.

La finalul partidei, antrenorul celor de la Viitorul, Gheorghe Hagi, a vorbit despre meci si spune ca echipa sa a facut un meci foarte slab.

"Un meci slab si atat. Am jucat slab din pacate, de la un meci la altul, de aia am stat cu ei in sedinta acum. Sunt foarte suparat pe ei. O echipa care isi doreste, vrea, nu poate sa joace doar asa din cand in cand. Am jucatori care au experienta, din pacate sunt suparat in special pe prima repriza. A fost o repriza catastrofa. Nu se poate asa ceva, asta nu e echipa mea. Nu poti sa ai asemenea atitudine, atat de lenti, atat de previzibili", a spus Gica Hagi la finalul partidei.